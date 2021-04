Indian Army Recruitment 2021 Postponed: देश में COVID 19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय सेना ने उत्तर पूर्व और राजस्‍थान रीजन के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्‍ट स्थगित कर दिया है. सेना भर्ती परीक्षा 25 अप्रैल, 2021 को आयोजित की जानी थी. भारतीय सेना ने 20 अप्रैल, 2021 को आधिकारिक घोषणा कर पूर्वोत्तर और राजस्‍थान रीजन के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी है. इस संबंध में विस्‍तृत जानकारी भारतीय सेना भर्ती की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर भी जारी की गई है.

Army postpones common entrance test for Army Recruitment scheduled on 25th April in Jaipur & Jodhpur owing to COVID 19 situation. Fresh dates will be intimated later. Candidates should check news papers and Indian army website https://t.co/0oOZEmSO22 for more info. @adgpi