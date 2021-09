AIIMS Bhubaneswar Recruitment 2021: ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज (AIIMS), भुवनेश्वर ने प्रोफेसर के 112 पदों पर सीधी भर्तियां निकाली हैं. इसमें प्रोफेसर के 36 पद, एडिशनल प्रोसेसर के 3 पद, एसोसिएट प्रोफेसर के 8 पद और असिस्टेंट प्रोफेसर के 65 पद शामिल हैं. फिलहाल आवेदन करने के लिए वेबसाइट पर लिंक एक्टिव नहीं किया गया है. उम्मीदवार AIIMS Bhubaneswar की आधिकारिक वेबसाइट aiimsbhubaneswar.nic.in पर विज्ञापन जारी होने के 30 दिन के अंदर कभी भी आवेदन कर सकते हैं.

AIIMS Bhubaneswar Recruitment 2021 Eligibility

एम्स ने मेडिकल और नॉन मेडिकल कैंडिडेट दोनों तरह के उम्मीदवारों के लिए रिक्तियां निकाली है. जहां मेडिकल कैंडिडेट अभ्यर्थियों के पास मेडिकल डिग्री होनी बेहद जरूरी है, वहीं नॉन मेडिकल कैंडिडेट के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी आवश्यक है. इसके अलावा भर्ती के लिए अनुभव को भी एक पैमाना रखा गया है. विस्तार से शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी के लिए उम्मीदवार अधिकारिक नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं.

AIIMS Bhubaneswar Recruitment 2021: Age Limit

प्रोफेसर और एडिशनल प्रोफेसर पदों पर भर्ती के लिए AIIMS Bhubaneswar ने आयु सीमा 58 वर्ष निर्धारित की है. 58 वर्ष के ऊपर के अभ्यर्थी इन पदों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं. इसके अलावा एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार की आयु 50 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए. वहीं रिजर्वड कैटेगरी के उम्मीदवारों के सरकारी के नियमों के मुताबिक आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

AIIMS Bhubaneswar Recruitment 2021: Application Fee

इन पदों के पर आवेदन करने के लिए एप्लीकेशन फी 1000 रुपये निर्धारित की गई है. एक बार जमा किया गया आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा. वहीं SC/ST/PWBD/ Women उम्मीदवारों से किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन फी नहीं ली जाएगी.

AIIMS Bhubaneswar Recruitment 2021 के अधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने के बाद नोटिफिकेशन में बताए फॉर्मेट में एप्लिकेशन फॉर्म की कॉपी और अन्य आवश्यक दस्तावेजों को The Assistant Administrative Officer, Recruitment Cell, All India Institute of Medical Sciences, Bhubaneswar, Sijua, Dumuduma, Bhubaneswar -751019 पर विज्ञापन जारी होने के 30 दिन के अंदर भेज सकते हैं. इसके अलावा वेतन और भर्ती से संबधित जानकारियों के लिए अधिकारिक नोटिफिकेशन देखें.

अधिकारिक नोटिफिकेशन के लिए यहां क्लिक करें