CA Foundation Course: अब 10वीं के छात्र भी कर सकते हैं CA फाउंडेशन कोर्स, ICAI ने बदला नियम

Provisional Registration in Foundation Course of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) after passing Class X Examination

For details visithttps://t.co/vgTfdUbdPN

To register - https://t.co/wRxTagOw5l & https://t.co/PcCghzOKuH

FAQ - https://t.co/QKPLGLvFzh pic.twitter.com/cCzm6lr821