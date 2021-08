Today Weather: उत्तर भारत में गर्मी से राहत, यूपी-बिहार में भारी बारिश का अलर्ट, जानें मौसम

Weather Forecast Today: मॉनसून की ट्रफ रेखा गंगानगर, नारनौल, आगरा, वाराणसी, गया, मालदा से होते हुए उत्तर अरुणाचल प्रदेश की ओर जा रही है. वहीं, पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश और उससे सटे दक्षिणपूर्व उत्तर प्रदेश पर कम दबाव का क्षेत्र कमजोर हो गया है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक अगले 5 दिन में पश्चिम बंगाल व सिक्किम समेत उप-हिमालय क्षेत्र में भारी बारिश (Heavy Rain) होने की संभावना है.

बिहार में बारिश का येलो अलर्ट

वहीं, मौसम विभाग ने आज यानी 9 अगस्त को बिहार के कई जिलों में भारी बारिश (Heavy Rain) की चेतावनी जारी की है. स्थानीय मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी करते हुए किशनगंज, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, कटिहार और पूर्णिया जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है.

यूपी के कई इलाकों में बारिश की संभावना

मौसम विभाग (IMD) ने उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अगले कुछ घंटों में बारिश की संभावना जताई है. IMD के मुताबिक खतौली, कासगंज, अलीगढ़, एटा, नजीबाबाद, बिजनौर, हस्तीनापुर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, चंदौसी, बुलंदशहर और आस-पास के इलाकों में बारिश हो सकती है.

