Today Weather: मॉनसून फिर एक्टिव! बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम से बारिश की उम्मीद, जानें मौसम

Weather Forecast Today: बंगाल की उत्तर-पश्चिमी खाड़ी पर बने चक्रवाती परिसंचरण (Cyclonic Circulation) के प्रभाव से उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा तट पर एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया है. जिससे एक बार फिर मॉनसून के एक्टिव होने से बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है.

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक मॉनसून की ट्रफ रेखा अमृतसर, अंबाला, दिल्ली, ग्वालियर, सतना और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी पर बने निम्न दबाव के मध्य से होते हुए पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही है. जबकि कर्नाटक तट से केरल तट तक ट्रफ रेखा फैली हुई है. मौसम विभाग के मुताबिक आंध्र प्रदेश और रायसीना में अगले 24 घंटे में भारी बारिश (Heavy Rainfall) होने की संभावना है.

मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तर-पश्चिम भारत के आसपास के क्षेत्रों में 29 अगस्त से बारिश होने का अनुमान है. दरअसल, मॉनसून के कम दबाव के क्षेत्र के हिमालय की तलहटी से मैदानी इलाकों की ओर बढ़ने की उम्मीद है.

दिल्ली में मौसम की जानकारी

राष्ट्र्रीय राजधानी दिल्ली के आसमान में आंशिक बादल छाए रहने से आज (शनिवार) सुबह न्यूनतम तापमान (Minimum Temperature) सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रहने की संभावना है. वहीं, विभाग ने दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ ही हल्की बारिश या बूंदाबांदी का अनुमान जताया है.

उत्तराखंड में बारिश का कहर

उत्तराखंड में बारिश की वजह से पहाड़ से पत्थर टूटकर गिरे हैं. जिसकी वजह से टिहरी गढ़वाल जिले में नेशनल हाइवे 94 और 95 ब्लॉक हो गए है. इसके अलावा भूस्खलन (Landslide) के कारण कई रास्ते बाधित हैं.

Uttarakhand: The road leading to Purnagiri Devi Temple damaged due to a landslide following incessant rainfall in Champawat. pic.twitter.com/VNvL2i5JG1

हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन

हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन के कारण चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे (NH-3) पिछले 24 घंटे से ब्लॉक है. जिसकी वजह से कई वाहन फंसे हैं. वहीं, भूस्खलन के कारण रूट डायवर्ट किया गया है.

Himachal Pradesh: Chandigarh-Manali National Highway (NH-3) blocked for the past 24 hours due to a landslide between Aut and Pandoh in Mandi district. Several vehicles stranded. Traffic diverted to Kataula route. pic.twitter.com/6cJSSFgdnQ