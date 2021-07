दुबई को भाया हरिद्वार का करेला, उत्तराखंड से UAE भेजी गईं ये सब्जियां

Vegetables Exported to UAE: उत्तराखंड के किसानों और कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हरिद्वार (Haridwar) से करी पत्ता, भिंडी, नाशपाती और करेला समेत कई सब्जियां (Vegetables) संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दुबई को निर्यात की गई हैं.

उत्तराखंड सरकार जैविक खेती की सहायता करती रही है. एक अनूठी पहल के जरिये उत्तराखंड कृषि उत्पाद विपणन बोर्ड (यूकेएपीएमबी) जैविक प्रमाणन के लिए हजारों किसानों की सहायता करता रहा है. ये किसान मुख्य रूप से रागी, झिंगोरा, चौलाई आदि जैसे मोटे अनाजों का उत्पादन करते हैं.

बता दें कि इससे पहले उत्तराखंड में उगाए गए बाजरा की एक खेप को मई, 2021 में डेनमार्क को निर्यात किया गया था. अब संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को सब्जियों का निर्यात किया गया है.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2019-20 में 10114 करोड़ रुपये के बराबर के निर्यात की तुलना में 2020-21 में भारत ने 11019 करोड़ रुपये के बराबर के फलों एवं सब्जियों का निर्यात किया, जो करीब 9 फीसदी की बढ़तरी है.

