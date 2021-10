Weather Updates: राजस्थान समेत इन राज्यों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अनुमान, दिल्ली में मौसम का ग्रीन अलर्ट

Today Weather Forecast Updates: राजस्थान के पश्चिमी भागों पर एक विपरीत चक्रवात के बनने की संभावना के साथ-साथ पश्चिम बंगाल और आस-पास के इलाकों में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है. वहीं, चक्रवाती हवाओं का एक क्षेत्र दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और इससे सटे तटीय तमिलनाडु पर भी बना है. इस बीच मौसम विभाग (IMD) ने असम के दक्षिणी हिस्सों और त्रिपुरा में अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश (Heavy Rain) का अनुमान जताया है.

A cyclonic circulation lies over Sub-Himalayan West Bengal & neighbourhood and extends upto 4.5 km above mean sea level. Under its influence; isolated heavy to very heavy falls very likely over south Assam and Tripura during next 24 hours. pic.twitter.com/5DAEh7YP6I