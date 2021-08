LIVE: अफगानिस्तान के मसले पर आज NATO देशों की अहम बैठक

अफगानिस्तान (Afghanistan) के ताज़ा हालात को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बीच बातचीत हुई है. दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान के मसले पर लगातार समन्वय स्थापित करने और बातचीत करने का भरोसा दिया है.

Productive call with @DrSJaishankar today about Afghanistan. We agreed to continue our close coordination.