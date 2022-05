Pm Modi Japan Visit Live: 'भारत मां का शेर आया'...जब टोक्यो में पीएम मोदी के स्वागत में लगे नारे

पीएम मोदी ने बच्चों को ऑटोग्राफ और आशीर्वाद दिया. इस दौरान पीएम मोदी ने एक बच्चे से पूछा कि क्या आप हिंदी बोल लेते हो, इस पर बच्चे ने जवाब दिया, नहीं बोल पाता.

Tokyo, Japan | "He gave us his blessings and autograph," said kids donned in traditional attire after interaction with PM Modi.



One of them added, "PM asked me if I can speak Hindi... I told him I can't..." pic.twitter.com/qlZ6h9Vepx