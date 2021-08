LIVE: काबुल हमले में मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 169, खतरे के बीच अमेरिका का रेस्क्यू जारी

अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट कर पूरी दुनिया से आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़े होने की अपील है. काबुल हमले के बाद उन्होंने जोर देकर कहा है कि अब उस एयरपोर्ट की पहचान 'मानवता के अपमान' के तौर पर नहीं होनी चाहिए. पूरी दुनिया अगर एक साथ आ जाए तो किसी भी ताकत को हराया जा सकता है. हारने वाली मानसिकता को त्यागना होगा. हमे मानसिक रूप से नहीं मरना है.

The world must not bow to terrorism. Let's not allow Kabul airport to be the site for humiliation of humanity & "rules based world order". Let's believe in our collective effort and energy. Defeatist psyche puts you under risk more than terrorists. Don't die psychologically. https://t.co/pVOeheQAKp