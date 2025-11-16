ट्रेन में बच्चों के टिकट पर आधा या पूरा किराया, जानें IRCTC के नियम

ट्रेन में सफर करने वाले माता-पिता के लिए यह खबर बहुत जरूरी है. अगर आप अपने बच्चों के साथ यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आईआरसीटीसी (IRCTC) के टिकट बुकिंग से जुड़े नियम आपको जरूर पता होने चाहिए. कई बार, जानकारी की कमी के कारण यात्री पूरा किराया दे देते हैं या फिर ट्रेन में बर्थ को लेकर परेशानी उठानी पड़ती है. आपके बच्चे को अलग सीट या बर्थ चाहिए या नहीं, इसके आधार पर ही किराया तय होता है और गलत जानकारी देने पर आपकी यात्रा मुश्किल हो सकती है. इसलिए, टिकट बुक करने से पहले यह जानना जरूरी है कि आपके बच्चे की उम्र के हिसाब से किराया कितना लगेगा और सही विकल्प कैसे चुनना है.

उम्र के हिसाब से बच्चों के टिकट के नियम

आईआरसीटीसी ने बच्चों के लिए टिकट और बर्थ के नियम को तीन अलग-अलग आयु वर्गों में बांटा है.

5 साल से कम उम्र के बच्चे: ये बच्चे मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं. इसके लिए कोई टिकट नहीं लगता. हालांकि, ध्यान रहे कि मुफ्त यात्रा करने वाले बच्चे के लिए अलग से सीट या बर्थ नहीं दी जाएगी. अगर माता-पिता चाहते हैं कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे को अलग बर्थ मिले, तो उन्हें उस बच्चे के लिए पूरा वयस्क किराया देना होगा.

5 से 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे: इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए दो विकल्प हैं. पहला ये कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चे को अलग बर्थ या सीट मिले, तो पूरा वयस्क किराया लागू होगा. दूसरा ये कि अगर आप "नो सीट/नो बर्थ" का विकल्प चुनते हैं (यानी बच्चा आपके साथ बैठेगा), तो आपको आरक्षित श्रेणियों में केवल आधा वयस्क किराया ही देना होगा.

12 वर्ष और उससे अधिक आयु के बच्चे: 12 साल या उससे ज्यादा उम्र के किसी भी बच्चे को वयस्क यात्री माना जाता है. ऐसे में पूरा किराया लागू होगा और बच्चों को किराए में किसी भी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी.

बुकिंग के समय बर्थ की पसंद बताना जरूरी

टिकट बुक करते समय माता-पिता को यह साफ-साफ बताना होता है कि बच्चे को अलग बर्थ या सीट चाहिए या नहीं. आप यह बुकिंग आईआरसीटीसी की वेबसाइट या आरक्षण काउंटर से कर सकते हैं. ध्यान रहे कि गलत विकल्प चुनने से आपको दो तरह की दिक्कतें आ सकती हैं. पहला, ये हो सकता है कि आपसे जरूरत से ज्यादा किराया वसूल लिया जाए. दूसरा, अगर आपने आधे किराये में बर्थ बुक कर ली और ट्रेन में बर्थ की मांग की, तो आपको बोर्डिंग (ट्रेन में चढ़ने) के दौरान परेशानी हो सकती है. इसलिए अपनी जरूरत के हिसाब से सही विकल्प चुनना बहुत महत्वपूर्ण है.

आईआरसीटीसी पर चाइल्ड टिकट बुकिंग का आसान तरीका

किराए के नियमों को समझने के बाद, आईआरसीटीसी पर टिकट बुक करना बहुत आसान है. एक सही प्रक्रिया के लिए इन चरणों का पालन करें.

लॉग इन करें: सबसे पहले अपने आईआरसीटीसी खाते में लॉग इन करें.

यात्री प्रकार चुनें: बुकिंग प्रक्रिया शुरू करते समय, हर बच्चे के लिए सही 'यात्री प्रकार' चुनें. 5 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए, अगर सीट नहीं चाहिए तो "बच्चा (कोई सीट/बर्थ नहीं)" चुनें. 5 से 12 साल के बच्चों के लिए अपनी जरूरत के हिसाब से "बच्चा (सीट/बर्थ नहीं)" या "बच्चा (बर्थ/सीट आवश्यक)" चुनें.

विवरण भरें: ट्रेन नंबर, यात्रा की तारीख और श्रेणी जैसे जरूरी यात्रा विवरण भरें.

उम्र की पुष्टि: यात्री विवरण वाले पेज पर, यह जरूर देखें कि यात्रा की तारीख के अनुसार बच्चे की सही उम्र भरी गई हो.

किराया जांचें: अंत में, किराये की सावधानी से समीक्षा करें ताकि यह पक्का हो सके कि सही दर लागू हुई है.

भुगतान: भुगतान की प्रक्रिया पूरी करें और अपनी ई-टिकट को संभाल कर रखें.



