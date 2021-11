T20 WC, Ind vs Afg: कोहली का बैडलक जारी, इस WC में तीनों टॉस हारे, मीम्स की बाढ़

T20 WC, Ind vs Afg: टी-20 वर्ल्डकप में भारत बुधवार को अपना तीसरा मुकाबला खेल रहा है. टीम इंडिया और अफगानिस्तान का ये मैच भारत के लिए सेमीफाइनल की राह बनाने के लिए काफी जरूरी है. लेकिन इस अहम मैच में भी भारत के कप्तान विराट कोहली की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया. भारत ने इस वर्ल्डकप में अभी तक तीन मैच खेले हैं और तीनों में ही विराट कोहली ने टॉस हारा है.



टी-20 वर्ल्डकप में विराट कोहली का लक

• बनाम पाकिस्तान- PAK ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग का फैसला. नतीजा – भारत हारा

• बनाम न्यूजीलैंड – NZ ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग का फैसला. नतीजा – भारत हारा

• बनाम अफगानिस्तान- AFG ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग का फैसला. नतीजा –



विराट कोहली और टॉस का कनेक्शन ऐसा है कि इस साल विराट कोहली ने 20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में कप्तानी की है, जिसमें से 17 बार उन्हें टॉस में हार का सामना करना पड़ा है. विराट कोहली खुद भी इस बात को मानते हैं कि टॉस के मामले में उनका लक काफी खराब है.



विराट कोहली ने अफगानिस्तान के खिलाफ टॉस हारा तो ट्विटर पर ये चर्चा का विषय बन गया और मीम्स की बाढ़ आ गई. किसी ने विराट की तुलना Squid Games के कैरेक्टर्स से की, तो वहीं कुछ टेंशन भरी तस्वीरें डालने में जुट गए. आप भी कुछ ऐसे ही मीम्स देखिए...

#AFGvIND

Virat Kohli and Toss - A sad love story pic.twitter.com/Lry5oee4bb — g0v!ñD $#@®mA (@rishu_1809) November 3, 2021

Kohli trying to win toss. pic.twitter.com/nBcLQcQyEl — Cr7 (@KhalidBeigh4) November 3, 2021

Kohli when he is told to win the toss pic.twitter.com/4r7DcnqDzJ — Jimmy Ciego (@JimmyECiego) October 31, 2021

Squid Game but Kohli has to win the toss. pic.twitter.com/UMuoJMeBFU — Heisenberg ☢ (@internetumpire) November 3, 2021

Scenes of dressing room after Kohli loosing the toss.#INDvsNZ pic.twitter.com/S4lbXUdHUX — Anant (@_Aawarahun) October 31, 2021

आपको बता दें कि बतौर टी-20 कप्तान विराट कोहली का ये आखिरी टूर्नामेंट है. इसके बाद वह टी-20 फॉर्मेट में भारतीय टीम की कप्तानी नहीं करेंगे, हालांकि वह टीम का हिस्सा रहेंगे.