T20 WC, Ban Vs SL: OUT होने के बाद पिच पर ही बॉलर से भिड़ा बल्लेबाज, हाथापाई की नौबत, Video

T20 WC, Ban Vs SL: टी-20 वर्ल्डकप में रविवार को बड़े मुकाबले खेले जा रहे हैं. भारत-पाकिस्तान के महामुकाबले से पहले श्रीलंका-बांग्लादेश का मैच हो रहा है. एशिया की चारों टीमें एक ही दिन आमने-सामने हैं, ऐसे में माहौल पूरी तरह गर्मा गया है. बांग्लादेश और श्रीलंका के मैच में भी कुछ ऐसा ही नज़ारा दिखा, जब बल्लेबाज और बॉलर्स में झगड़ा हो गया.

बांग्लादेश के बल्लेबाज लिटन दास का जब विकेट गिरा, तब वह क्रीज़ से वापस जाते वक्त श्रीलंकाई बॉलर लाहिरू कुमारा से भिड़ गए. दोनों के बीच विकेट के बाद जुबानी जंग छिड़ी तो बांग्लादेश के दूसरे बल्लेबाज मोहम्मद नईम बीच में आ गए, उन्होंने लाहिरू कुमारा को पीछे की ओर धक्का किया. कुछ ही सेकंड में अंपायर्स वहां पर आए और खिलाड़ियों को अलग किया.

श्रीलंका के बॉलर लाहिरू कुमारा रविवार को खेले गए इस मुकाबले में फुल एग्रेशन में नज़र आए. इस हाथापाई से कुछ देर पहले भी कुमार ने बॉल को तुरंत बल्लेबाज की ओर गुस्से में फेंका था, जो सीधे विकेटकीपर के पास गई थी.

Words exchanged between Lahiru Kumara and Liton Das - after when Kumara got Liton Das.#T20WorldCup #BANvSL pic.twitter.com/i9JbQogUJX