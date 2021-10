T20 WC: पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने FINAL के लिए की भविष्यवाणी, भारत शामिल नहीं, भड़के फैंस

T20 WC: टी-20 वर्ल्डकप में भारत अपना दूसरा मुकाबला रविवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने जा रहा है. सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए टीम इंडिया का मैच जीतना ज़रूरी है. भारत फाइनल में पहुंचेगा या नहीं, ये अभी तय नहीं है. लेकिन पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने ट्विटर पर अपनी दो फाइनलिस्ट टीमों के नाम बताए हैं, जिसपर बवाल हो गया है.



आकाश चोपड़ा ने शनिवार को ट्वीट किया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच टी-20 वर्ल्डकप 2021 का फाइनल होता हुआ बताया. पाकिस्तान पहले ही अपने तीनों मैच जीत चुका है, उसका सेमीफाइनल में पहुंचना पक्का है. वहीं इंग्लैंड ने भी अपने तीनों मैचों में जीत हासिल की है, ऐसे में पूरे टूर्नामेंट में यही दोनों टीमें शानदार खेल खेलती दिख रही हैं.

लेकिन आकाश चोपड़ा को ऐसी भविष्यवाणी करनी भारी पड़ गई, क्योंकि इस लिस्ट में भारत का नाम शामिल नहीं था तो फैंस भड़क गए. आकाश चोपड़ा को जवाब देते हुए फैंस ने लिखा कि अभी हमारी टीम ने एक ही मैच खेला है और आप उसे अभी से ही रेस से बाहर कर रहे हैं.

Janaab thodi sharam rkhlo baad m kaam aaegi ! @cricketaakash

Used to be your fan till this morning but not from this moment ! https://t.co/DJK7sWg5Yd