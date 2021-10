Sania Mirza: अपनी वाइफ का बर्थडे भूल गया था PAK खिलाड़ी, सानिया ने दिलाया याद तो बोला थैंक्यू!

Sania Mirza: टी-20 वर्ल्डकप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच मंगलवार को रोमांचक मुकाबला खेला गया. पाकिस्तान ने अंत में जीत हासिल कर ली. इस मैच को देखने के लिए टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा भी स्टेडियम में पहुंची थीं, जहां वो अपने पति शोएब मलिक के लिए चीयर करती नज़र आईं.

मैच के बाद कुछ ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के दिग्गज स्टार मोहम्मद हफीज़ ने सानिया मिर्ज़ा को शुक्रिया अदा किया.

दरअसल, मोहम्मद हफीज़ ने ट्वीट कर अपनी वाइफ नाज़िया हफीज़ को बर्थडे विश किया है. तस्वीरें ट्वीट करते हुए मोहम्मद हफीज़ ने लिखा है कि मेरी वाइफ नाज़िया को जन्मदिन की बधाई, मैं भूल गया था लेकिन रेस्क्यू एंजेल सानिया मिर्ज़ा का शुक्रिया, जिन्होंने वक्त पर केक अरेंज कर दिया.

मोहम्मद हफीज़ ने अपने ट्वीट में बर्थडे की तस्वीरें भी साझा की हैं, जिसमें वो अपने परिवार के साथ हैं. साथ ही नाज़िया हफीज़ और सानिया मिर्ज़ा ने भी साथ में तस्वीरें खिंचवाई हैं.

Happy birthday to my wife @naziahafeez8 i forgot but thanks to rescue angel @MirzaSania to arrange birthday cake on time. pic.twitter.com/jDSCLtyV8l