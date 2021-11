T20 WC, Pak Vs Aus: रवि शास्त्री की इस बात से सहमत हैं पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम

T20 WC, Pak Vs Aus: टी-20 वर्ल्डकप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले सेमीफाइनल से पहले पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने बड़ा बयान दिया है. बाबर आजम ने बायो-बबल की जिंदगी को कठिन बताया है और कहा है कि खिलाड़ियों के लिए ये काफी मुश्किल भरा होता है. बाबर आजम ने पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री की बात का बिल्कुल समर्थन किया.



बाबर आजम ने बयान दिया कि प्रोफेशनल क्रिकेटर में हमेशा उतार-चढ़ाव होता है, बायो-बबल के माहौल में रहकर खिलाड़ी काफी असहज महसूस करते हैं. हमने इसके लिए एक-दूसरे के साथ रहना, सहयोग करने पर फोकस किया है.



पाकिस्तानी कप्तान बोले कि एक खिलाड़ी के तौर पर आप रिलेक्स रहना चाहते हो, ताकि दबाव महसूस ना करें. अगर आप बबल से बाहर ना निकलें तो नेगेटिव विचार आते हैं और उससे आपकी परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ता है.

