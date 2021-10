T20 WC 2021: इस वर्ल्डकप में पाकिस्तान के खिलाफ विकेट लेने वाला पहला बॉलर बना ये ‘भारतीय’!

T20 WC: टी-20 वर्ल्डकप 2021 में पाकिस्तान की शानदार शुरुआत हुई है. पाकिस्तान ने अबतक अपने दो मैचों में दोनों जीते हैं, पहले मैच में भारत को 10 विकेट से हराया और दूसरे मैच में न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराया. टीम इंडिया के बॉलर भले ही अपने मुकाबले में पाकिस्तान का एक भी विकेट नहीं ले पाए हो, लेकिन वर्ल्डकप में एक भारतीय ने जरूर पाकिस्तान के बल्लेबाज़ों को आउट किया है.

दरअसल, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच में न्यूजीलैंड के ईश सोढी ने 2 विकेट लिए थे. ईश ने अपने 4 ओवर में 28 रन दिए और दो विकेट लिए. उन्होंने फख़र ज़मान, मोहम्मद रिज़वान का विकेट लिया था. इसी तरह वो पाकिस्तान के खिलाफ इस टी-20 वर्ल्डकप में विकेट लेने वाले पहले ‘भारतीय’ मूल के खिलाड़ी बने थे.

