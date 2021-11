टी20 WC: नामीबिया के साथ मैच से पहले यूं ट्रोल हो रही टीम इंडिया

टी-20 विश्व कप 2021 से भारत बाहर हो चुका है. पहले दो मैचों में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से हारने के बाद भारत ने सेमीफाइनल में पहुंचने के चांस काफी कम कर लिए थे. इसके बाद भारत ने अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड को बुरी तरह पटखनी दी, जिसके बाद भारत ने एक बार फिर अपने लिए सेमीफाइनल के चांस बना लिए थे. हालांकि इस चांस पर भारत का कोई कंट्रोल नहीं था और अगर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देता तो भारत सेमीफाइनल में पहुंच सकता था. हालांकि ऐसा नहीं हुआ और भारत विश्व कप से बाहर हो गया. इसके बावजूद अब भी भारत का मैच नामीबिया के साथ बचा हुआ है और इस मैच से पहले टीम इंडिया की काफी ट्रोलिंग हो रही है.





भारत के लिए बहुत बड़ी न्यूज अगर भारत नामीबिया को 75 रनों पर रोक लेता है और 5 ओवर्स में ये टारगेट पूरा कर लेता है तो वे मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने के लिए अपना दो घंटों का कीमती समय बचा सकते हैं

एक शख्स ने लिखा कि कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि विश्व कप का सबसे रोमांचक मुकाबला शुरु होने वाला है.



Fasten your seatbelts for the most interesting match of this T20 World Cup. #IndvsNam — Mohit Gulati 🇮🇳 (@desimojito) November 8, 2021

गौरतलब है कि ये टी 20 में कप्तान विराट कोहली का आखिरी मैच होगा. वे विश्व कप से पहले ही इस बात की घोषणा कर चुके थे. उनके सपोर्ट में एक फैन ने लिखा कि खुशी है कि कोहली कप्तानी छोड़ रहे हैं. टीम इंडिया के साथ गलत होने वाली हर चीज के लिए उन्हें घसीटा जाता है फिर भले ही वे अपना 100 प्रतिशत क्यों ना दें. उन्हें यूं हर चीज के लिए ट्रोल होते हुए नहीं देख सकते है. आखिरकार वे अपने लिए खेलेंगे और उम्मीद है कि विश्व क्रिकेट में उनके सबसे बड़ी सफलता को देखने में भी हम कामयाब होंगे.

बता दें कि इस बार सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड पहुंचे हैं. दक्षिण अफ्रीका ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 5 में से 4 मैच जीते लेकिन इसके बावजूद ये टीम सेमीफाइनल में जगह बनाने में नाकाम रही. सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से है वही न्यूजीलैंड का मुकाबला इंग्लैंड से होगा. पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ काफी खराब रहा है. ऐसे में पाकिस्तान काफी तैयारियों के साथ उतरेगा. वही इंग्लैंड ने 2019 में न्यूजीलैंड को रोमांचक मुकाबले में हराकर वन-डे इंटरनेशनल विश्व कप अपने नाम किया था. ऐसे में न्यूजीलैंड अपने इस रिकॉर्ड को सुधारना चाहेगा.