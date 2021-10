T20 WC: वॉर्म-अप मैच में टीम इंडिया ने AUS को भी हराया, रंग में लौटे रोहित-सूर्या

टी20 वर्ल्ड कप के अपने दूसरे वॉर्म-अप मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हरा दिया है. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट पर 152 रन बनाए. जवाब में भारत ने 17.5 ओवरों में दो विकेट पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया.

भारत की जीत के हीरो कप्तान रोहित शर्मा रहे, जिन्होंने 60 रनों की शानदार पारी खेली. उनके अलावा केएल राहुल ने 39 और सूर्यकुमार यादव ने नाबाद 38 रन बनाए. पहले वार्म-अप मुकाबले में भी भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से मात दी थी.

रोहित-केएल ने दी शानदार शुरुआत

लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित शर्मा और केएल राहुल ने 9.2 ओवरों में 68 रन जोड़कर भारत को शानदार शुरुआत दी. स्पिनर एश्टन एगर ने केएल राहुल को डेविड वॉर्नर के हाथों कैच आउट कराकर इस साझेदारी को तोड़ा. केएल राहुल ने अपनी 31 गेंदों की पारी में तीन छक्के और दो चौके लगाए.

बेहतरीन टच में दिखे 'हिटमैन'

पिछले अभ्यास मैच से बाहर रहने वाले रोहित शर्मा पूरे रंग में दिखाई दिए. रोहित ने मार्कस स्टोइनिस की गेंद पर चौका जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया. रोहित ने 41 गेंदों का सामना करते हुए पांच चौके और तीन छक्के लगाए. 15 ओवर की समाप्ति के बाद रोहित रिटायर्ड आउट होने का फैसला किया, ताकि दूसरे बल्लेबाजों को अभ्यास का मौका मिले.

सूर्यकुमार ने भी दिखाया फॉर्म

केएल राहुल के आउट होने के बाद बैटिंग करने उतरे सूर्यकुमार यादव भी फॉर्म में दिखाई दिए. उनका टच में दिखाई देना भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर है. सूर्यकुमार ने 27 गेंदों पर नाबाद 38 रन बनाए, जिसमें पांच चौके और एक छक्का शामिल रहा. हार्दिक पंड्या (नाबाद 14 रन) ने विजयी छक्का लगाकर फॉर्म में वापसी के संकेत दिए.

India win by eight wickets with Hardik finishing it off with a straight six #T20WorldCup