T20 WC, Aus Vs Pak: वो ड्रॉप कैच जिसकी वजह से PAK हार गया मैच, कप्तान बाबर आजम ने भी जताया अफसोस

T20 WC, Aus Vs Pak: टी-20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने एक रोमांचक मैच में पाकिस्तान को हरा दिया. ये मुकाबला भी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मैच जैसा ही हुआ, जहां आखिरी ओवर्स में पूरी बाजी पलट गई. लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान को आखिरी मौके में एक कैच छोड़ना भारी पड़ गया. पाकिस्तान के हसन अली ने मैथ्यू वेड का कैच छोड़ा और उन्होंने तुरंत 3 छक्के जड़ मैच ही खत्म कर दिया.



दरअसल, ऑस्ट्रेलिया की पारी के 19वें ओवर में जब शाहीन आफरीदी बॉलिंग कर रहे थे तब तीसरी बॉल पर मैथ्यू वेड ने हवा में शॉट खेला, पाकिस्तान के हसन अली बॉल के नीचे भी आए, लेकिन उनसे कैच ड्रॉप हो गया. बस फिर क्या मानो ये कैच छूटा और फाइनल का टिकट भी हाथ से निकल गया.

हसन अली से जब कैच छूटा तब तुरंत उनके पास शोएब मलिक भी पहुंचे और उन्हें ढांढस बंधाया. हालांकि, कुछ देर बाद ही पाकिस्तान ये मैच हार गया था.

