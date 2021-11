T20 WC, Aus vs Pak: NOT OUT थे डेविड वॉर्नर? बल्ले से नहीं लगी थी बॉल फिर भी अंपायर ने दिया OUT, बवाल

T20 WC, Aus vs Pak: टी-20 वर्ल्डकप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच जबरदस्त जंग देखने को मिली. पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 176 का बड़ा स्कोर बनाया, जवाब में ऑस्ट्रेलिया शुरू में कुछ लड़खड़ाती नज़र आई. हालांकि, उसने अंत में पाकिस्तान को हराकर फाइनल में जगह बना ली.

बल्लेबाजी के दौरान ऑस्ट्रेलिया की ओर से डेविड वॉर्नर अच्छे टच में दिख रहे थे, लेकिन वह जिस तरह से आउट हुए अब उसपर विवाद खड़ा हो गया है.



दरअसल, डेविड वॉर्नर जब अच्छे रंग में दिख रहे थे तब पाकिस्तान के शादाब खान 11वें ओवर में बॉलिंग करने आए. शादाब खान की पहली ही बॉल पर डेविड वॉर्नर के बल्ले से बॉल टच हुई और विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान के ग्लव्स में जा पहुंची.

Big miss by Warner, he was not-out. pic.twitter.com/grXM42ThlZ — Johns. (@CricCrazyJohns) November 11, 2021



अपील होने पर अंपायर ने डेविड वॉर्नर को आउट दिया, वो पवेलियन भी लौट गए. लेकिन जब बाद में रिप्ले देखा गया तो पता लगा कि बॉल डेविड वॉर्नर के बल्ले से टच ही नहीं हुई थी. ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या डेविड वॉर्नर को बिल्कुल भी पता नहीं लगा.

Did David Warner not nick it? How could he not know? #PakvAus — Vikrant Gupta (@vikrantgupta73) November 11, 2021

There was no edge detected on the ultraedge, but David Warner didn't review it and walked off with umpire's decision. pic.twitter.com/4pnP0XSDfO — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 11, 2021

साथ ही अगर करीबी मामला था कि अंपायर ने थर्ड अंपायर के हवाले ये फैसला क्यों नहीं छोड़ा. डेविड वॉर्नर ऐसे वक्त पर आउट हुए थे, जब ऑस्ट्रेलिया कुछ मजबूत स्थिति में दिख रहा था और पाकिस्तान बैकफुट पर था. लेकिन बाद में मैच में पाकिस्तान की वापसी हुई.



पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल में डेविड वॉर्नर बेहतरीन टच में दिखाई पड़ रहे थे. उन्होंने 30 बॉल में 49 रनों की पारी खेली और इस दौरान 3 छक्के, 3 चौके भी जड़े. डेविड वॉर्नर ने अपनी पारी में दो टप्पे वाली बॉल पर एक छक्का भी जड़ा था.