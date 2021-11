रोते बच्चे, मुरझाए फैंस, उदास लड़कियां... T-20 में हारकर गम में डूबा पाकिस्तान

Aus Vs Pak: टी-20 वर्ल्ड कप (T20 WC) के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया (Australia) ने पाकिस्तान (Pakistan) को 5 विकेट से हरा दिया. ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू वेड (Matthew Wade) ने 19वें ओवर में शाहीन अफरीदी (Shaheen Afridi) की गेंदों पर लगातार 3 छक्के लगाकर अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा दिया. रोमांचक मुकाबले में मिली इस हार के बाद पाकिस्तानी फैंस बेहद मायूस दिखे. सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें और वीडियोज सामने आए हैं, जिनमें पाकिस्तान की हार के बाद बच्चे रोते दिखाई दिए. महिला प्रशंसक भी उदास दिखीं. फैंस के चेहरे पर हार का गम साफ झलक रहा था.

दरअसल, पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट पर 176 रन का मजबूत स्कोर बनाया. इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 5 विकेट पर 177 रन बनाकर शानदार तरीके से जीत दर्ज कर ली. मैथ्यू वेड ने तूफानी अंदाज में खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया को T20 World Cup-2021 के फाइनल में पहुंचा दिया. वेड ने 19वें ओवर में पाकिस्तान के मुख्य गेंदबाज शाहीन अफरीदी के ओवर में हैट्रिक छक्के लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई, जिससे पाकिस्तानी फैंस के चेहरे मुरझा गए.

शोएब अख्तर ने शेयर किया रोते बच्चे का वीडियो

पाकिस्तान की हार के बाद टीवी के सामने एक बच्चा रोने लगा. इस वीडियो को शेयर करते हुए पूर्व पाक क्रिकेटर शोएब अख्तर ने कहा- 'ऐसा तब होता है जब आपकी टीम अच्छा खेलती है. इसलिए यह विश्व कप हमारे लिए इतना अहम था.

This is what happens when your team plays well. Fans get engaged. Thats why this World Cup was so important for us. pic.twitter.com/u9nfRYS8Ye