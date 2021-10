T20 WC, Aus Vs Eng LIVE: इंग्लैंड के बॉलर्स का शानदार खेल, ऑस्ट्रेलिया को 125 पर रोका

T20 WC, Aus Vs Eng: टी-20 वर्ल्डकप में शनिवार को सुपरहिट मुकाबला जारी है. ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें आमने-सामने हैं, इस मैच को मिनी एशेज़ भी माना जा रहा है. टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले फील्डिंग चुनी है, ये फैसला सही साबित हुआ. कुछ वक्त बाद दोनों टीमें द एशेज़ टेस्ट सीरीज़ में आमने-सामने होंगी, लेकिन अब टी-20 वर्ल्डकप का महामुकाबला है.

ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करते वक्त सिर्फ 125 रन ही बना पाई, इंग्लैंड ने शुरुआत से ही विरोधी टीम को झटके दिए. ऑस्ट्रेलिया की ओर से कप्तान एरोन फिंच ने सबसे ज्यादा 44 रन बनाए, उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया. इंग्लैंड की ओर से क्रिस जॉर्डन, माइल्स ने शानदार बॉलिंग की.

ऑस्ट्रेलिया की पारी: (20 ओवर, 125/10)

A magnificent bowling performance helps England restrict Australia to 125.



Can the Australian attack defend this total? 🤔#T20WorldCup | #AUSvENG | https://t.co/82wjRVDecK pic.twitter.com/ieq02k34l3