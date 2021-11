T20 WC, Ind Vs Afg: भारत के साथ मैच से पहले अफगानिस्तान ने किया बड़ा बदलाव, ये खिलाड़ी टीम में शामिल

T20 WC, Ind Vs Afg: टी-20 वर्ल्डकप में बुधवार को भारत और अफगानिस्तान की टीमें आमने-सामने होंगी. टीम इंडिया को अगर सेमीफाइनल में पहुंचना है, तो बड़े अंतर से इस मुकाबले में जीत हासिल करनी होगी. लेकिन भारत के खिलाफ मैच से पहले अफगानिस्तान ने एक बड़ा बदलाव किया है.

अफगानिस्तान के पूर्व कप्तान असगर अफगान ने पिछले मैच में संन्यास ले लिया था, ऐसे में उनकी जगह अब एक नए खिलाड़ी को स्क्वॉड में शामिल किया गया है. अफगानिस्तान ने शराफ़ुद्दीन अशरफ को टीम में शामिल किया है. 26 साल के अशरफ ने अभी तक 9 टी-20 मैच खेले हैं, जबकि कुल 26 इंटरनेशनल मैच खेले हैं.

बॉलिंग ऑलराउंडर शराफ़ुद्दीन अशरफ ने अपने डेब्यू मैच में ही 27 रन देकर 3 विकेट लिए थे. इसी साल अफगानिस्तान ने जब जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज खेली थी, तब शरफुद्दीन अशरफ टीम का हिस्सा थे.

Afghanistan have confirmed their replacement for Asghar Afghan at the #T20WorldCup https://t.co/5yVTWKspke