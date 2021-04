IPL: हरभजन का शाहरुख खान की टीम से डेब्यू, ये है KKR-SRH की Playing XI

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 14वें सीजन के तीसरे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. SRH इस मैच में स्टार बल्लेबाज केन विलियमसन के बगैर उतर रही है. चार विदेश खिलाड़ियों में डेविड वार्नर, जॉनी बेयरस्टो, मो.नबी और राशिद खान को जगह मिली है. केकेआर में इयोन मॉर्गन, आंद्रे रसेल, शाकिब अल हसन और पैट कमिंस विदेशी खिलाड़ी होंगे. वहीं, स्टार स्पिनर हरजभन सिंह पहली बार केकेआर की जर्सी में खेलते दिखेंगे.

आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें, तो कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अब तक 19 मुकाबले हुए हैं. कोलकाता ने 12 मैच जीते हैं, जबकि सनराइजर्स को 7 में सफलता मिली (इस दौरान एक मुकाबला टाई रहा, जिसमें कोलकाता ने बाजी मारी).

चेन्नई में कैसा रहा है रिकॉर्ड

ये मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है. हैदराबाद और कोलकाता, दोनों ही टीमों का रिकॉर्ड चेन्नई के इस स्टेडियम में कुछ बेहतर नहीं रहा है. केकेआर को एमए चिदंबरम में खेले गए 9 मुकाबलों में से 7 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है. कोलकाता को मिली दो जीत साल 2012 में उनके खाते में आई थीं. इसमें फाइनल की जीत भी शामिल है.

The Turbanator, ready for his new chapter in #KKR colours! 💪@harbhajan_singh #KKRHaiTaiyaar #SRHvKKR #IPL2021 pic.twitter.com/yjYKCKNka5