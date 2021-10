IPL: टॉप से उतरी CSK... हार के बावजूद धोनी ने अपने गेंदबाजों को सराहा

आईपीएल के 14वें सीजन के 50वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को दिल्ली कैपिटल्स (DC) के हाथों हार झेलनी पड़ी. रोमांचक मैच में तीन विकेट से हार के बावजूद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने गेंदबाजों के प्रयासों को सराहा, जिन्होंने कम स्कोर वाले मैच को आखिरी ओवर तक खींच दिया.

जीत के लिए 137 रनों के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली ने दो गेंदें बाकी रहते तीन विकेट से जीत दर्ज की. धोनी ने हार के बाद कहा, ‘हमें 150 रनों के करीब बनाना चाहिए थे, लेकिन विकेट गिरते गए. इसके बाद गेंदबाजों ने मैच में बनाए रखा. यह सपाट विकेट नहीं था जिस पर अपने शॉट खेले जा सकें.’

With a win over #CSK in Match 50 of the #VIVOIPL, @DelhiCapitals registered their 1⃣0⃣th win of the season & moved to the top of the Points Table 🔽#DCvCSK pic.twitter.com/lgh6V2a5nc