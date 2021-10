'इस बार KKR थी दावेदार...', IPL चैम्पियन बनने के बाद CSK कप्तान धोनी का बयान

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने आईपीएल के 14वें सीजन का खिताब जीत लिया. उसने फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को 27 रनों से मात दी. इसके साथ ही महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में सीएसके ने चौथी बार खिताब पर कब्जा जमाया. धोनी ने कहा कि पिछले साल प्लेऑफ में जगह बनाने से चूकने के बाद उनके लिए अच्छी वापसी करना महत्वपूर्ण था और उन्हें खुशी है कि उनकी टीम इसमें सफल रही और चैम्पियन बनी.

चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने पर फाफ डुप्लेसिस के 86 और शीर्ष क्रम के अन्य बल्लेबाजों के उपयोगी योगदान से तीन विकेट पर 192 रन बनाए. इसके जवाब में केकेआर को शुभमन गिल (51) और वेंकटेश अय्यर (50) ने पहले विकेट के लिए 91 रन जोड़कर अच्छी शुरुआत दिलाई, लेकिन उसकी टीम आखिर में 9 विकेट पर 165 रन ही बना पाई.

धोनी ने मैच के बाद कहा, ‘चेन्नई पर बात करने से पहले मैं केकेआर पर बात करना चाहूंगा. अगर कोई टीम इस आईपीएल में खिताब की दावेदार थी तो वह केकेआर थी. उसने बेहतरीन वापसी की. मुझे लगता है कि ब्रेक से उन्हें फायदा मिला.’

उन्होंने कहा, ‘जहां तक चेन्नई की बात है तो आंकड़ों में हम लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीम हैं, लेकिन हम फाइनल में हारते रहे. विरोधी टीम को हावी नहीं होने देने वाले पहलू पर हम सुधार करना चाहते थे. हमने ऐसा किया. हमारे लिए अच्छी वापसी करना महत्वपूर्ण था.’

