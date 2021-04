IPL: दिल्ली-राजस्थान में दो-दो बदलाव, स्टोक्स की जगह इस खिलाड़ी को मौका

इंडियन प्रीमियर लीग ( IPL) के 14वें सीजन के सातवें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स (RR) ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है. दोनों ही टीमों में दो-दो बदलाव किया गया है.

राजस्थान में बेन स्टोक्स की जगह डेविड मिलर और श्रेयस गोपाल के स्थान पर जयदेव उनादकट को शामिल किया गया है. बता दें कि बेन स्टोक्स हाथ में फ्रैक्चर के कारण आईपीएल के इस सीजन से बाहर हो गए हैं. वहीं, दिल्ली कैपिटल्स में शिमरॉन हेटमेयर की जगह कैगिसो रबाडा और अमित मिश्रा के स्थान पर ललित यादव को शामिल किया गया है.

किसकी पलड़ा भारी

आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अब तक (2008-2020) 22 मुकाबले हुए हैं. दोनों टीमों ने 11-11 मैच जीते हैं. पिछले 5 मैचों में दिल्ली का पलड़ा भारी रहा. उसने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पिछले पांचों मैच जीते.

