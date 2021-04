कोरोना काल में IPL के आयोजन पर सवाल, जयदेव उनादकट ने दिया कड़ा जवाब

भारत कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जंग लड़ रहा है. देश में हर रोज रिकॉर्डतोड़ नए मामले सामने आ रहे हैं. इस महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच देश में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) भी खेला जा रहा है. कोरोना के बढ़ते खतरे के कारण कई विदेशी खिलाड़ी वापस अपने देश जाना चाहते हैं. हालांकि बीसीसीआई ने साफ किया है कि आईपीएल जारी रहेगा.

बोर्ड के इस फैसले का राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट ने समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं दिखता जिससे टूर्नामेंट को बीच में ही बंद करना पड़े. 'स्पोर्ट्स टुडे' से बातचीत में उनादकट ने कहा, 'आईपीएल में इस साल कोई मनोरंजन नहीं हो रहा है. ये हमारे लिए कार्य है. यह हमारी आजीविका है और हजारों लोगों की मदद करता है.'

जयदेव उनादकट का ये बयान तब आया है, जब उनकी टीम के ही खिलाड़ी एंड्रयू टाई और लियाम लिविंगस्टोन और आरसीबी के एडम जाम्पा ने आईपीएल से नाम वापस ले लिया है. दिल्ली कैपिटल्स के आर अश्विन ने भी आईपीएल से ब्रेक लिया है. दिल्ली कैपिटल्स के इस गेंदबाज ने अपने परिवार का साथ देने के लिए ऐसा लिया है. उधर, मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज क्रिस लिन ने आईपीएल के बाद खिलाड़ियों की वापसी के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से चार्टर फ्लाइट का इंतजाम करने की मांग की है.

Should the @IPL continue? What do the players say? Livelihood or entertainment? Is it easy to target the IPL? @BCCI stepping up to alleviate players concerns. 5pm @SportsTodayofc https://t.co/ZTVNFzVfwf tell me what you think? Players voices on the show.