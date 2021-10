T20 में दिल्ली कैपिटल्स की जीत की सेंचुरी... ऐसा करने वाली 5वीं भारतीय फ्रेंचाइजी

आईपीएल 2021 के 50वें मुकाबले में सोमवार को दिल्ली कैपिटल्स (DC) ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को 3 विकेट से हरा दिया. इस जीत के साथ ही दिल्ली अंक तालिका में टॉप पर पहुंच गई है. साथ ही दिल्ली की टी20 मैचों में यह 100 जीत रही. टी20 में सौ या उससे ज्यादा मुकाबला जीतने वाली दिल्ली पांचवीं भारतीय फ्रेंचाइजी है.

इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स (CSK), मुंबई इंडियंस (MI), कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) यह उपलब्धि हासिल कर चुकी है. दिल्ली कैपिटल्स ने 215वें मुकाबले में यह मुकाम हासिल किया है. इस दौरान उसने 100 मुकाबले (सुपर ओवर को मिलाकर) जीते हैं. वहीं 112 मैचों में उसे हार मिली है और तीन मैचों का नतीजा नहीं निकला.

मुंबई इंडियंस है टी20 की किंग

मुंबई इंडियंस (MI) सबसे ज्यादा मुकाबले जीतने वाली भारतीय फ्रेंचाइजी है. साथ ही, वर्ल्ड की सबसे सफलतम टी20 टीम भी है. मुंबई इंडियंस ने अबतक 237 मैच खेले हैं, जिसमें से उसने 136 मुकाबले जीते हैं और 99 में उसे हार मिली है. जबकि दो मुकाबलों का कोई नतीजा नहीं निकला.

धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने अबतक 216 में से 130 मुकाबलों में जीत हासिल की है. वहीं 85 मुकाबले उसने गंवाए हैं और एक मुकाबला बेनतीजा समाप्त हुआ. सीएसके टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा मुकाबला जीतने के मामले में दूसरे स्थान पर है.

कोलकाता नाइट राइडर्स ने अब तक 221 टी20 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान उसने 114 मैच जीते हैं और 106 में उसे पराजय का सामना करना पड़ा है. वहीं एक मुकाबले कि कोई नतीजा नहीं निकला.

आरसीबी की बात करें तो उसने अब तक 223 में से 106 मुकाबलों में जीत हासिल की है. वहीं 113 मैचों में आरसीबी को हार का सामना करना पड़ा और चार मुकाबलों का कोई नतीजा नहीं निकला.

ऐसा रहा मुकाबला

दुबई में हुए इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 136/5 रन बनाए. अंबति रायडू ने नाबाद 55 रनों की पारी खेली, जिसमें पांच चौके और दो छक्के शामिल रहे. दिल्ली कैपिटल्स की ओर से अक्षर पटेल ने सबसे ज्यादा दो विकेट चटकाए. वहीं एनरिक नोर्तजे, आवेश खान और रविचंद्रन अश्विन को एक-एक विकेट मिला.

जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 19.3 ओवरों में सात विकेट पर 139 रन बनाकर मैच जीत लिया. ओपनर शिखर धवन ने सबसे ज्यादा 39 रनों की पारी खेली. इसके अलावा शिमरॉन हेटमेयर ने नाबाद 28 रनों का अहम योगदान दिया. सीएसके की ओर से शार्दुल ठाकुर और रवींद्र जडेजा ने दो-दो विकेट चटकाए.

With a win over #CSK in Match 50 of the #VIVOIPL, @DelhiCapitals registered their 1⃣0⃣th win of the season & moved to the top of the Points Table 🔽#DCvCSK pic.twitter.com/lgh6V2a5nc