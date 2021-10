IPL: प्लेऑफ के लिए KKR चाहे बड़ी जीत, राजस्थान न कर दे खेल खराब!

आईपीएल-14 के 54वें मैच में गुरुवार को शारजाह में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीमें आमने-सामने होंगी. दो बार की चैम्पियन कोलकाता की टीम राजस्थान के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज कर प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने की कोशिश करेगी. यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा.

कोलकाता नाइट राइडर्स के 13 मैचों में 12 अंक के साथ इस समय तालिका में चौथे स्थान पर बनी हुई है. वह गत चैम्पियन मुंबई इंडियंस (MI) से नेट रन रेट के हिसाब से आगे है. मुंबई इंडियंस के भी 13 मैचों में 12 अंक हैं और उसे शुक्रवार को निचले स्थान पर काबिज सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ एक मैच खेलना है.

KKR का नेट रन रेट ‘पॉजिटिव’

अगर दोनों केकेआर और मुंबई इंडियंस अपने अंतिम मैच जीत जाते हैं तो फिर फैसला नेट रन रेट से होगा. इसलिए इयोन मॉर्गन की अगुआई वाली टीम (0.294) बढ़त बनाना चाहेगी क्योंकि इस समय उसका नेट रन रेट ‘पॉजिटिव’ है, जबकि मुंबई की टीम (-0.048) रन रेट ‘निगेटिव’ है.

A look at the Points Table after Match 52 of #VIVOIPL pic.twitter.com/7DNFup4qDg