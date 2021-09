IPL: आज RCB-RR में होगी जोरदार भिड़ंत, राजस्थान के लिए 'करो या मरो'

आईपीएल के 14वें सीजन के 43वें मैच में बुधवार को दुबई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीमें आमने-सामने होंगी. गत चैम्पियन मुंबई इंडियंस को हराकर आरसीबी के हौसले बुलंद हैं. विराट ब्रिगेड रॉयल्स के खिलाफ अपनी उसी लय को कायम रखने उतरेगी. यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 शुरू होगा.

विराट कोहली की कप्तानी वाली आरसीबी 10 मैचों में 12 अंक लेकर तीसरे स्थान पर है. रॉयल्स को हराकर प्लेऑफ में उसकी जगह लगभग पक्की हो जाएगी. दूसरी ओर रॉयल्स के 10 मैचों में 8 अंक हैं और उसके लिए यह मुकाबला 'करो या मरो' से कम नहीं होगा. यहां हारने पर उनके लिए अंतिम चार की डगर बहुत कठिन हो जाएगी.

