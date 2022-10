Shimron Hetmyer T20 World Cup 2022: गजब! फ्लाइट छोड़ना पड़ गया भारी, टी20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर हुए शिमरॉन हेटमायर

Shimron Hetmyer T20 World Cup 2022: अगले दो हफ्ते बाद ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में टी20 वर्ल्ड कप खेला जाना है. इसके लिए सभी 16 देशों ने अपनी स्क्वॉड को पहले ही घोषित कर दिया है. इनमें कई ऐसे स्टार प्लेयर रहे हैं, जो चोट या निजी कारणों से टीमों से बाहर हुए हैं.

मगर अब एक अजीब सा मामला सामने आया है. वेस्टइंडीज ने अपनी स्क्वॉड तो घोषित कर दी थी, लेकिन जब उसे ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरनी थी, तो एक खिलाड़ी समय पर नहीं पहुंच सका और उसकी फ्लाइट छूट गई.

हेटमायर की जगह ब्रूक्स को किया शामिल

इसकी उस प्लेयर को इतनी बड़ी सजा मिली की उसे वर्ल्ड कप की टीम से ही बाहर कर दिया गया. यह प्लेयर स्टार बल्लेबाज शिमरॉन हेटमायर हैं. हेटमायर अब अपनी ही गलती के कारण वर्ल्ड कप में खेलने का मौका गंवा चुके हैं. वह अगर सही समय पर एयरपोर्ट पहुंचते और फ्लाइट को अटैंड करते तो उन्हें वर्ल्ड कप की टीम से बाहर नहीं होना पड़ता.

वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड (CWI) ने भी शिमरॉन हेटमायर के बाहर होते ही रिप्लेसमेंट का ऐलान भी तुरंत ही कर दिया. कैरेबियन बोर्ड ने हेटमायर की जगह शमराह ब्रूक्स को स्क्वॉड में शामिल कर लिया है.

