Yusuf Pathan-Mitchell Johnson Fight: मिचेल जॉनसन ने यूसुफ पठान से की थी धक्का-मुक्की, रवि शास्त्री ने दी ये सजा

Yusuf Pathan-Mitchell Johnson Fight: लीजेंड्स क्रिकेट लीग के क्वालिफायर मुकाबले में दो दिग्गज आपस में भिड़ गए थे. रविवार (2 अक्टूबर) को भीलवाड़ा किंग्स और इंडिया कैपिटल्स के बीच मैच खेला गया था. मगर इसी दौरान भीलवाड़ा के यूसुफ पठान और कैपिटल्स के मिचेल जॉनसन के बीच धक्का-मुक्की देखने को मिली.

इस लड़ाई का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि जॉनसन ने किस तरह यूसुफ पठान के साथ बहस की और फिर धक्का-मुक्की भी की. इस मैच के बाद जॉनसन को उनकी इस बदतमीजी की सजा भी मिल गई.

जॉनसन पर लगा मैच फीस का जुर्माना

जॉनसन को यह सजा लीजेंड्स क्रिकेट लीग के कमिश्नर और पूर्व भारतीय क्रिकेटर रवि शास्त्री ने दी है. उन्होंने जॉनसन पर मैच फीस का 50 फीसदी जुर्माना लगाया गया है. बता दें कि इस मैच में रनों की बौछार देखने को मिली थी. दोनों टीमों ने मिलकर इस मैच में 450 से अधिक रन बनाए. अंत में इंडिया कैपिटल्स ने 4 विकेट से जीत दर्ज की.

बीच बचाव के लिए अंपायर को आना पड़ा था

बता दें कि यह घटना भीलवाड़ा किंग्स की पारी के 19वें ओवर के दौरान हुई. उस वक्त मिचेल जॉनसन ने यूसुफ पठान को कुछ कहा, जिसके बाद यूसुफ ने जवाब दिया. दोनों के बीच इस दौरान तीखी कहासुनी हुई, लेकिन हद तो तब हो गई जब मिचेल जॉनसन ने यूसुफ पठान को धक्का दे दिया.

#ICYMI: Things got really heated in @llct20 between Yusuf Pathan and Mitchell Johnson. 🔥 pic.twitter.com/4EnwxlOg5P