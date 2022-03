PAK vs AUS: पाकिस्तानी पेसर शाहीन आफरीदी ने जडेजा की नकल उतारी, फैन्स बोले- कॉर्बन कॉपी है

Pakistan vs Australia Karachi Test: पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन दिनों अपने घर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन टेस्ट की सीरीज खेली रही है. पहला मैच रावलपिंडी में खेला गया, जो ड्रॉ रहा था. अब मेजबान टीम पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज का दूसरा टेस्ट कराची में 12 मार्च से खेलना है.

दोनों टीमें कराची पहुंच चुकी हैं. साथ ही पाकिस्तानी टीम ने तो नेट्स में पसीना बहाना भी शुरू कर दिया है. इसी दौरान टीम के तेज गेंदबाज शाहीन शाह आफरीदी स्पिन बॉलिंग करते नजर आए. इस दौरान उनका एक्शन हूबहू भारतीय स्पिन ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की तरह था.

'यह 100% जडेजा का एक्शन है'

शाहीन के नेट में जडेजा के एक्शन में गेंदबाजी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस पर फैन्स तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने कहा- यह 100% जडेजा का एक्शन है. वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा- यह कॉर्बन कॉपी है. एक अन्य यूजर ने लिखा- यह बिल्कुल रवींद्र जडेजा की तरह एक्शन है.

...जडेजा ने कराची की गलत फ्लाइट पकड़ ली

यह वीडियो शेयर करने वाले यूजर ने लिखा- यहां बहुत सारे रवींद्र जडेजा हैं. थोड़े हाइट में ऊंचे हैं. शाहीन शाह आफरीदी की लेफ्टआर्म स्पिन गेंदबाजी के बारे में बात कर रहे हैं. बालों में भी उछाल है. एक अन्य यूजर ने लिखा- लगता है जडेजा ने मोहाली से गलत फ्लाइट पकड़ ली है और बेंगलुरु की जगह कराची पहुंच गए हैं.

maybe jadeja took the wrong flight ✈️ from mohali and landed in karachi🇵🇰 instead of bengaluru🇮🇳