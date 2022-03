IND vs SL Day-Night test, 2nd Day LIVE: दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों का कहर, श्रीलंका टीम 109 रन पर सिमटी

डे-नाइट टेस्ट के दूसरे दिन श्रीलंका टीम 109 रन पर सिमट गई. टीम इंडिया को पहली पारी में 143 रन की बढ़त मिली. जसप्रीत बुमराह ने सबसे ज्यादा 5 विकेट झटके, जबकि मोहम्मद शमी और रविचंद्रन अश्विन को 2-2 सफलता मिली. एक विकेट अक्षर पटेल ने लिया.

A five-wkt haul for @Jaspritbumrah93, two wickets apiece for Shami and Ashwin and 1 wicket for Axar as Sri Lanka are all out for 109 in the first innings.#TeamIndia second innings underway.



Scorecard - https://t.co/t74OLq7xoO #INDvSL @Paytm