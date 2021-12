IND vs SA, 1st Test Live: जीत से पांच विकेट दूर टीम इंडिया, बुमराह ने एल्गर को किया OUT

भारत को पांचवीं सफलता मिल गई है. जसप्रीत बुमराह ने डीन एल्गर को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया है. एल्गर ने 156 गेंदों पर 77 रनों की पारी खेली. 51 ओवरों के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर पांच विकेट पर 130 रन है. बवुमा 10 और क्विंटन डिकॉक शून्य रन बनाकर क्रीज पर हैं.

Here comes the big breakthrough!



Bumrah strikes and Dean Elgar departs for 77.#TeamIndia 5 wickets away from victory. #SAvIND pic.twitter.com/KhV5ZLKfst