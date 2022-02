IND vs WI 3rd T20: पहले ओवर में ही हुए थे दो रिव्यू, रोहित शर्मा के एक फैसले ने दिलवाया विकेट

IND vs WI 3rd T20: टीम इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच तीन टी20 की सीरीज का आखिरी मैच काफी रोमांचक रहा. मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 185 रनों का टारगेट दिया. इसके जवाब में वेस्टइंडीज टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. टीम ने 100 रनों के अंदर ही 5 बड़े विकेट गंवा दिए थे. आखिर में भारतीय टीम ने तीसरा मैच 17 रनों से जीतकर सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया.

यहां तक तो ठीक था, लेकिन मैच का रोमांच पहली बॉल से ही शुरू हो गया था. वेस्टइंडीज की पहली पारी की शुरुआत काइल मेयर्स और शाई होप ने की थी. पहला ओवर दीपक चाहर ने किया. इस पहले ही ओवर में दो रिव्यू (DRS) आ गए थे. दोनों ही रिव्यू अंपायर के खिलाफ गए. पहला रिव्यू वेस्टइंडीज और दूसरा टीम इंडिया ने लिया.

पहला रिव्यू वेस्टइंडीज के पक्ष में

दरअसल, पहले ओवर की तीसरी बॉल पर दीपक चाहर ने मेयर्स के खिलाफ LBW की अपील की थी. इस पर फील्ड अंपायर अनंत पद्मनाभम ने आउट दिया, तो मेयर्स ने शाई होप से बात करके रिव्यू लिया. थर्ड अंपायर ने रिव्यू में पाया कि बॉल स्टम्प्स पर नहीं लग रही थी. ऐसे में थर्ड अंपायर ने फैसला बदलते हुए मेयर्स को जीवनदान दिया.

