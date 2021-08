Ind vs Eng: लॉर्ड्स में टेस्ट नहीं, 'टी20' हारी है इंग्लैंड, एक सेशन में टीम इंडिया ने पलटा मैच

लॉर्ड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया टेस्ट मैच रोमांचक रहा. पहले दिन से आखिरी दिन तक गेंद और बल्ले के बीच जोरदार जंग देखने को मिली. मैच कभी इंग्लैंड के पाले में जाता हुआ दिखा तो कभी भारत के. इस उतार-चढ़ाव वाले मुकाबले में आखिरकार बाजी कोहली एंड कंपनी ने मारी.

मैच का जब पांचवां दिन शुरू हुआ तो पहले घंटे में ही इंग्लैंड ने ऋषभ पंत और ईशांत शर्मा को पवेलियन लौटा दिया. लगा कि ये मैच टीम इंडिया के हाथ से गया और इंग्लैंड सीरीज में 1-0 से आगे हो जाएगी. लेकिन कहते हैं कि क्रिकेट में जब तक आखिरी गेंद ना फेंकी जाए फैसला नहीं सुनाना चाहिए. ये बात सोमवार को टीम इंडिया ने सच साबित की.

20 ओवरों ने तय कर दिया मैच का नतीजा

पांचवें दिन के पहले घंटे में टीम इंडिया 209 रनों पर 8 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी. उसकी लीड 182 रनों की थी. इंग्लैंड फ्रंटफुट पर थी. लेकिन मो. शमी और जसप्रीत बुमराह के इरादे कुछ और ही थे. ये दोनों खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और विरोधी टीम के बल्लेबाजों के सपने को चकनाचूर करते हैं. लेकिन इस बार इन्होंने अपने बल्ले से इंग्लैंड के गेंदबाजों के सपने को ध्वस्त कर दिया.

दोनों ने 9वें विकेट के लिए लॉर्ड्स में टीम इंडिया के लिए रिकॉर्ड साझेदारी की. शमी और बुमराह के बीच 89 रनों की नाबाद साझेदारी हुई. बड़ी बात है कि इन्होंने तेज गति से रन बटोरे. दोनों ने 120 गेंदों में ये मैच विनिंग पार्टनरशिप की. ये साझेदारी ही मैच का टर्निंग प्वाइंट रही.

शमी और बुमराह ने दिन के पहले सेशन में 77 रन बटोरे. सत्र के बाद ये दोनों खिलाड़ी जब ड्रेसिंग रूम में पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ. इसके बाद दूसरे सत्र में दोनों ने 12 रन और जोड़े और टीम इंडिया का स्कोर जब 298 पर पहुंचा और लीड 271 की हुई तो कोहली ने पारी घोषित कर दी. इंग्लैंड को 272 रनों का लक्ष्य दिया गया.

Lord's done 🤝🏻

Over to Leeds ✅#TeamIndia 🇮🇳 | #ENGvIND pic.twitter.com/VzWDJVB1Qr