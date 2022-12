IND vs BAN 2nd Test Day 3 Scores: टीम इंडिया को मिली पहली सफलता, अश्विन ने नजमुल को किया आउट

भारत और बांग्लादेश के बीच मीरपुर में खेले जा रहे सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन है. दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक बांग्लादेश ने अपनी दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के सात रन बना लिए थे. नजमुल हुसैन शंतो पांच और जाकिर हसन दो रन बनाकर नाबाद रहे थे. बांग्लादेश अब भी भारत से 80 रन पीछे है. खेल के तीसरे दिन भारतीय टीम बांग्लादेश को कम स्कोर पर आउट करके मैच जीतने की कोशिश करेगी. तीसरे दिन का खेल भारतीय समयानुसार 9 बजे से शुरू होना है.

Hello and welcome to Day 3 of the 2nd Test.#TeamIndia will look to make in early inroads.#BANvIND pic.twitter.com/sYmksBQ0iY