Women's World Cup: नो-बॉल ने तोड़ा महिला टीम का सपना, फिर भी मिताली ब्रिगेड को फैन्स ने किया सलाम

ICC वुमन्स वर्ल्ड कप में रविवार का दिन टीम इंडिया के लिए सही नहीं रहा. उसे सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ हर हाल में मैच जीतना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. आखिरी ओवर में एक नोबॉल ने पूरा खेल बिगाड़ दिया और टीम इंडिया 3 विकेट से मैच हारकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई.

इस हार के बाद टीम इंडिया की कई महिला खिलाड़ियों को रोते और भावुक होते देखा गया. इस पर फैन्स ने सभी को तसल्ली दी. खासकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंदर सहवाग और वीवीएस लक्ष्मण ने महिला टीम को सपोर्ट करते हुए ट्वीट किया.

महिला टीम ने बेस्ट देने की कोशिश की: लक्ष्मण

वीवीएस लक्ष्मण ने कहा कि ओह डियर, बहुत ही करीब आ गए थे. भारतीय महिला टीम के लिए निराशाजनक रहा. उन्होंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की, लेकिन एक टाइट मार्जिन का खेल है. क्रेडिट साउथ अफ्रीकी टीम को देना चाहिए, जिन्होंने बहुत अच्छे से मैच को संभाला.

Oh dear. So near yet so far. 💔 Disappointment for the Indian girls, they tried their best but it was a game of tight margins and credit to South Africa for maintaining their nerves. #IndvSA #CWC22 March 27, 2022

Indian Cricket team and the "No ball" in the important games a very painful story 💔 #INDvSA pic.twitter.com/VvYppFcAz7 — Akshat (@AkshatOM10) March 27, 2022

नोबॉल के कारण मैच गंवा दिया: सहवाग

सहवाग ने लिखा- यह सिर्फ एक नोबॉल नहीं थी, बल्कि इसके कारण टीम ने पूरा मैच ही गंवा दिया. हालांकि कभी कभार ऐसी छोटी सी चीजों वाले पल भी आते हैं. इनसे पार पाने में दशकों लग जाते हैं, कई बार पूरा करियर लग जाता है. टीम इंडिया के अभियान का अंत निराशाजनक रहा.

It wasn't just the no ball which cost India the game today but sometimes an inch costs moments that takes decades to achieve and are possibly once in a lifetime achievement for many players. Disappointing end to India's campaign #IndvSA #cwc22 pic.twitter.com/2DzerovJD1 — Virender Sehwag (@virendersehwag) March 27, 2022

Heart goes out to Harmanpreet Kaur 🥺💔



She gave her everything - Scored crucial 48 Runs, affected run-outs and took 2 Wickets to keep India's hope alive



#CWC22 #INDvSA #TeamIndia pic.twitter.com/unbSaSMEfP — Female Cricket #CWC22 (@imfemalecricket) March 27, 2022

मैच में तीन भारतीय प्लेयर्स ने फिफ्टी लगाई

भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 274 रन बनाए थे. ओपनर स्मृति मंधाना ने 71 रन, कप्तान मिताली राज ने 68, शेफाली ने 53 रन रन की पारी खेली. जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम ने 7 विकेट गंवाकर 275 रन बनाते हुए मैच जीत लिया. अफ्रीकी टीम को आखिर में 2 बॉल पर 3 रन चाहिए थे. तब दीप्ति शर्मा ने विकेट झटक लिया था, लेकिन वह नोबॉल करार दी गई. इस तरह विकेट का मौका गंवाया और एक रन भी दे दिया था.

यदि विकेट हो जाता, तो अफ्रीकी टीम को एक बॉल पर तीन रन की जरूरत पड़ती. साथ ही नई बैटर भी स्ट्राइक पर आती. ऐसे में टीम इंडिया के लिए मैच जीतने की पूरी संभावना भी थी. हालांकि एक नोबॉल ने पूरा खेल बिगाड़ दिया.