टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव ने लगवाई कोरोना की वैक्सीन

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने बुधवार को कोरोना की वैक्सीन लगवाई. उन्होंने दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में पहली डोज लगवाई. कपिल देव से पहले टीम इंडिया के मौजूदा मुख्य कोच रवि शास्त्री कोरोना की वैक्सीन लगवा चुके हैं. बता दें कि देश में टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण चल रहा है, जिसकी शुरुआत 1 मार्च को हुई.

रवि शास्त्री को अहमदाबाद के अपोलो हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी गई थी. इस बात की जानकारी शास्त्री ने ट्विटर के जरिए दी. साथ ही उन्होंने वैज्ञानिकों और हॉस्पिटल की मेडिकल टीम की सराहना की. रवि शास्त्री ने ट्विटर पर लिखा था कि कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक मिली. महामारी के खिलाफ भारत को सशक्त बनाने के लिए चिकित्सकों और वैज्ञानिकों का धन्यवाद.‌ अपोलो हॉस्पिटल में कांताबेन और उनकी टीम से काफी प्रभावित हुआ हूं.

Delhi: Veteran cricketer Kapil Dev received his first dose of #COVID19Vaccine at Fortis Hospital today. pic.twitter.com/Gpn5vMRz39