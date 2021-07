मैच में खिलाड़ियों ने की मारपीट, जमकर चले बल्ले, महिलाएं भी उतरीं, Video

इंग्लैंड के केंट में एक मैच के दौरान कुछ खिलाड़ियों ने क्रिकेट को शर्मसार किया है. खिलाड़ियों ने मैदान पर ही मारपीट की, लात घूसे चलाए. ये सब कुछ एक चैरिटी मैच के दौरान हुआ. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

खिलाड़ियों के बीच लड़ाई इस कदर बढ़ गई थी कि मैच को रद्द करना पड़ा. लड़ाई बढ़ता देख कुछ महिला मैदान पर लात घूसों के बीच कूद पड़ीं और दोनों टीमों के खिलाड़ियों को अलग-अलग किया.

यह घटना रविवार (18 जुलाई) को मेडस्‍टोन के मोटे पार्क क्रिकेट क्‍लब में मैच के दौरान घटी. वीडियो में साफ दिख रहा है कि शुरू में कुछ खिलाड़ी मैदान पर आपस में बहस कर रहे हैं. इसी दौरान कहीं से बल्‍ला चलाने वाला शख्‍य आ गया, जिसके बाद हालात खराब हो गए.

A charity cricket match was abandoned after a fight that saw players striking each other with bats broke out between two teams. pic.twitter.com/NcPGRmYA8s