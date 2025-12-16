scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kanya Tarot Rashifal 16 December 2025: कन्या राशि वाले किसी कार्य में ना दिखाएं लापरवाही, प्राप्त हो सकता है भाग्य का साथ

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 16 December 2025: व्यर्थ की बातों में उलझकर अपने आगे के कार्यों में भटकाव न लाएं. कार्य में आ रहे जोखिम को सावधानीपूर्वक दूर करें.  अपनी सोच को सकारात्मक बनाए. बिना किसी जानकारी के खतरे वाले कार्यों को न करें.

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

कन्या (Virgo):-
Cards:- The Star 

किसी नए कार्य की शुरुआत जल्द हो सकती हैं. अपनी महत्वकांक्षा को पूरा करने का प्रयास कर सकते है. प्रेम संबंध की शुरुआत किसी बड़े विवाद से होगी. जल्दबाजी और लापरवाही से अपने कार्य को पूरा करने का प्रयास नुकसान दे सकता हैं. अपनी दृष्टि लक्ष्य पर केंद्रित करें. व्यर्थ की बातों में उलझकर अपने आगे के कार्यों में भटकाव न लाएं. कार्य में आ रहे जोखिम को सावधानीपूर्वक दूर करें.  अपनी सोच को सकारात्मक बनाए. बिना किसी जानकारी के खतरे वाले कार्यों को न करें. अतीत की यादों से बाहर निकलने के प्रयास करेंगे.  अपने वर्तमान को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं. नए विचारों और क्रियाकलापों के साथ अपनी परियोजना को संचालित कर सकते है. आपकी काबिलियत और योग्यता आपकी पहचान बनाने में मदद कर सकती है. भाग्योदय हो सकता है. अचानक से धन की प्राप्ति होगी. परिवार के सदस्यों के साथ यात्रा पर जा सकते है. प्रिय को लेकर चिंता हो सकती है. 

Advertisement

स्वास्थ्य: पेट की तकलीफ को नजरअंदाज न करें. खानपान में सुधार करने की कोशिश करें. 

सम्बंधित ख़बरें

सिंह राशि वाले आर्थिक कार्यों में पाएंगे सकारात्मकता, अच्छे अवसरों के खुल सकते हैं मार्ग 
कर्क राशि वालों का करीबी लोगों से बढ़ेगा संपर्क, अनुभवी व्यक्तियों से लेंगे मार्गदर्शन 
मिथुन राशि वालों के कार्यों में आ सकती है रुकावटें, संपत्ति को लेकर हो सकता है तनाव 
वृषभ राशि वाले धन के निवेश पर देंगे ध्यान, हो सकता है फायदा 
मेष राशि वाले विचारों में नकारात्मकता ना आने दें, कठिन परिश्रम से मिलेगी सफलता 

आर्थिक स्थिति: आर्थिक लाभ में वृद्धि हो सकती हैं. खर्चों पर नियंत्रण रखें. 

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ रिश्ते में तनाव कम करने के प्रयास करेंगे. इससे रिश्ते में धीरे धीरे मधुरता बढ़ने लगेगी. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement