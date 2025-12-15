Kanya Tarot Rashifal 15 December 2025: बिना लिखा पढ़ी के उधार कर दें, समय के पाबंद बनें

कन्या(Virgo):-

Cards:- Justice

कोई नया काम करने पर विचार कर सकते हैं.किसी बड़े निर्णय को लेते समय अच्छे से सोच विचार करें.भावनात्मक आधार पर कोई भी निर्णय लेना नुकसान का सौदा साबित हो सकता हैं.कि निर्णय लेते समय पूर्वाग्रह से ग्रस्त ना हो. अपने कार्य के प्रति निष्ठावान और समय के पाबंद नहीं है.ये कार्य शैली पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है.और कार्यों को पूरा होने में देरी हो सकती हैं.

कमियों को सुधारने का प्रयास करें.व्यवसाय को आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं.ऋण लेने की कोशिश में अभी कामयाबी प्राप्त नहीं हो रही है.इससे मन शंकित हो सकता हैं.नया घर खरीदने में ससुराल पक्ष से मदद मिल सकती है. जीवन साथी के साथ विदेश भ्रमण पर जा सकते हैं.संतान प्राप्ति हो सकती है.जीवनसाथी के किसी अन्य के साथ संबंधों का पता चल सकता है इससे रिश्तो में दूरी आ सकती है दूसरों की बातों पर विश्वास ना करें. सामने वाले की बात की सच्चाई जानने का प्रयास कर सकते हैं किसी बड़े व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है.

स्वास्थ्य:बाहर के खानपान से पाचन संबंधी समस्या भी हो सकती हैं.वजन बढ़ सकता है.

आर्थिक स्थिति: पैसों के लेनदेन को लेकर सावधानी रखें. बिना लिखा पढ़ी के उधार कर दें.

रिश्ते:अपने परिजनों के साथ अपने व्यवहार को नम्र और सहज बनाए.कार्य को लेकर लापरवाह स्वभाव के चलते पिता की नाराजगी सहन करना पड़ सकती है.



