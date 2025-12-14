scorecardresearch
 
Kanya Tarot Rashifal 14 December 2025: कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति में आएगी उतार चढ़ाव, विचारों में आएगी सकारात्मकता

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 14 December 2025: समय की प्रतिकूलता विचारों में उथल पुथल आ सकती हैं. इसी तरह नकारात्मक विचारों में घिरे रहेंगे. अपने विचारों में सकारात्मक लाने का प्रयास करें.  यह प्रयास करना अभी थोड़ा मुश्किल लग सकता हैं.

कन्या (Virgo):-
Cards:- Eight of swords

इस समय किसी कार्य के न होने के कारण निराशा हो सकती हैं. इस समय इस स्थिति में कुछ समझ नहीं आ रहा है. कि इन परिस्थितियों से किस तरह बाहर निकलेंगे.  ऐसा प्रतीत हो रहा हैं, कि जैसे आंखों पर किसी ने नकारात्मकता की पट्टी बांध दी हो. सामने आ रही कोई भी स्थिति राहत नहीं दे रही हैं.  शीघ्र ही इस स्थिति में परिवर्तन आ सकता है. समय की प्रतिकूलता विचारों में उथल पुथल आ सकती हैं. इसी तरह नकारात्मक विचारों में घिरे रहेंगे. अपने विचारों में सकारात्मक लाने का प्रयास करें.  यह प्रयास करना अभी थोड़ा मुश्किल लग सकता हैं.  इस वक्त  साहसपूर्वक सत्य का मुकाबला करने के लिए एक अच्छी सलाह के आवश्यकता पड़ सकती है.  किसी अनुभवी मित्र या परिजन के साथ अपनी समस्या को साझा करके इसका समाधान ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं. इस समय  थोड़ा सा भी साहस दिखा कर जीत प्राप्त की जा सकती हैं.  तो जल्द ही इस समस्या से बाहर निकल जाएंगे. अपने अंदर यह विश्वास उत्पन्न कीजिए. की हर स्थिति में आने वाली समस्या का समाधान करने में सक्षम है.  

स्वास्थ्य: कुछ समय से आंखों में लालिमा उतरने लगी है. इस बात को गंभीरता को समझने का प्रयास करें. 

आर्थिक स्थिति: वक्त की प्रतिकूलता आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव ला सकती हैं. व्यर्थ के खर्चो पर थोड़ा नियंत्रण आवश्यक है. 

रिश्ते: सोच समझ कर लोगों पर विश्वास कीजिए. परिवार के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाएं. 

