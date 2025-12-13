scorecardresearch
 
Kanya Tarot Rashifal 13 December 2025: चोरी का आरोप लग सकता है, पैसों की लेनदेन ना करें

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 13 December 2025: कार्यों में आ रही विपरीत परिस्थितियों के चलते अपने कदम पीछे ना हटाए. यदि बेहतर प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर प्राप्त होगी इस बात का विश्वास रखें.

कन्या (Virgo):-
Cards:- Knight of wands 
कुछ कार्यों को शुरू करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता हैं.दोस्तों को अपने उदार स्वभाव का फायदा न उठाने दें.यदि कार्य का परिणाम अपेक्षानुसार नहीं है.तो निराश न हों.पुनः अच्छे से कोशिश करें.कार्य क्षेत्र में आ रही परिस्थितियों को लेकर चिंतित हो सकते है.सही निर्णय नहीं ले पा रहे है.अपने जीवन में दूसरों की दखलंदाजी को सीमित करें.सामने वाले के निजी जीवन में आ रही परेशानियों का समाधान कर सकते है.प्रिय के साथ रिश्ते का तनाव परिजनों को पता चल सकता है.

लंबे समय से किसी बात को सबसे छुपाकर रखा हुआ है.करीबी  मित्र अचानक से परिजनों के सामने उस बात का खुलासा कर सकता है.जिससे आप परेशान हो सकते हैं.हालांकि आपका पक्ष कमजोर है.किंतु अपनी सफाई अवश्य देंगे. कार्यों में आ रही विपरीत परिस्थितियों के चलते अपने कदम पीछे ना हटाए. सफलता कुछ ही कदम दूर है. यदि बेहतर प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर प्राप्त होगी इस बात का विश्वास रखें. अपने कार्यों की प्राथमिकता उनके महत्व के अनुसार तय करें.

स्वास्थ्य:कार्य की अधिकता और मानसिक तनाव के चलते अनिद्रा की स्थिति हो सकती है. पूरा विश्राम लेना आवश्यक है.

आर्थिक स्थिति: पैसों के लेनदेन को लेकर गड़बड़ी हो सकती है. सामने वाला चोरी का आरोप लगा सकता है. 

रिश्ते: अपने कार्यों को अपने जीवन में न लाएं. कार्य क्षेत्र और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन आवश्यक हैं.

---- समाप्त ----
