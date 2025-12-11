scorecardresearch
 
Kanya Tarot Rashifal 11 December 2025: धन निवेश करना आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है, सजग रहें

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 11 December 2025: कार्यक्षेत्र में कुछ सहयोगियों की गलती के चलते कार्य को अपेक्षित सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही है. इस बात को उच्च अधिकारियों के समक्ष न रखकर अपने कार्यों में सुधार लाने की कौशिश करेंगे. दूसरों की गलतियों को माफ कर सकते हैं. 

कन्या (Virgo):-
Cards:- The Tower 
किसी महिला का अहंकारी स्वभाव दुःखी कर सकता है. कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसी अफवाहों का सामना करना पड़ सकता है. जिसके चलते शर्मिंदगी महसूस कर सकते है. इस स्थिति को भुलाना अभी मुश्किल है. बदले की भावना से कोई कार्य न करें. आप कोई ऐसी योजना बना सकते हैं. जो कुछ पूर्व में घटित हो चुका है. वह परिवर्तित नहीं किया जा सकता है. किंतु उससे प्रभावित होकर अपने व्यवहार की शालीनता और गरिमा को खंडित नहीं करना करना चाहिए. आपकी शालीनता दूसरों के निगाहों में आपके लिए सम्मान बढ़ा सकती है. बेवजह लोगों से विवाद न करें.

किसी के उकसाने पर तुंरत प्रतिक्रिया न दें. अपने व्यवहार में धैर्य और संयम बनाए रखिए. दूसरे की गलत हरकत पर कोई प्रतिक्रिया न देकर लोगों के मन में आपके लिए सम्मान और बढ़ सकता हैं. कार्य क्षेत्र में कुछ सहयोगियों की गलती के चलते कार्य को अपेक्षित सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही है. इस बात को उच्च अधिकारियों के समक्ष न रखकर अपने कार्यों में सुधार लाने की कौशिश करेंगे. दूसरों की गलतियों को माफ कर सकते हैं. 

स्वास्थ्य: किसी गलत औषधि के सेवन के चलते उसके बुरे दुष्परिणाम आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति: शेयर बाजार में बिना सोचे समझे धन निवेश करना आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता हैं. थोड़ा सजग रहें. 

रिश्ते: मोटापे को लेकर चिंतित हो सकते हैं. चिकित्सक वजन कम करने की सलाह देंगे. 

