Kanya Tarot Rashifal 9 December 2025: कन्या राशि वालों को मिल सकती है आर्थिक उन्नति, नई जिम्मेदारियां होंगी प्राप्त

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 9 December 2025: पारिवारिक विवादों को सुलझाने का प्रयास करें. इस समय वित्तीय नुकसान हो सकता है. थोड़ा सजग रहें. छोटे-मोटे झगड़े बड़े विवादों में बदलने की संभावना नजर आ रही है.  विचारों में सकारात्मक लाने का प्रयास करें.

कन्या (Virgo):-
Cards:-Ten of swords 

पारिवारिक तनाव के चलते अपने करीबी लोगों से दूरी हो सकती है. इस समय खुद को अकेला महसूस कर सकते है. कार्यों के पूरा न होने के कारण कुछ नए बदलावों को लेकर मन में चिंता हो रही है.  भाग्य के भरोसे कोई निर्णय न लें . सच का साथ देने का प्रयास करें.  ऐसे लोगों पर आंख मूंद कर विश्वास ना करें. जो आपके विश्वास को ठेस पहुंचा सकते हो गलत बात का समर्थन न करें. चाहे कोई भी स्थिति सामने हो.  समय पर निर्णय न लेने के कारण कुछ अच्छे अवसर हाथ से जा सकते हैं.  तुरंत निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाएं. पारिवारिक कार्यों से कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं.  पारिवारिक विवादों को सुलझाने का प्रयास करें. इस समय वित्तीय नुकसान हो सकता है. थोड़ा सजग रहें. छोटे-मोटे झगड़े बड़े विवादों में बदलने की संभावना नजर आ रही है.  विचारों में सकारात्मक लाने का प्रयास करें. आर्थिक उन्नति के अवसर भी बन सकते हैं.  परिवार के प्रति जवाबदारी बढ़ सकती है. यदि किसी नए कार्य की शुरुआत कर रहे हैं.  तो अचानक से काफी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ जाएगी. प्रिय के साथ विवाह की बात कर सकते है. दोनों अपने परिजनों की सहमति लेने की कोशिश करेंगे. 

स्वास्थ्य: पूर्व की स्वास्थ्य समस्या से निजात मिल सकती है. कान के दर्द को लेकर परेशान हो सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में लापरवाही ना करें.  आर्थिक सलाहकार की मदद ले सकते हैं.  

रिश्ते: बार-बार यदि किसी रिश्ते में गलतफहमियों उत्पन्न हो रही हैं.  तो सामने वाले की भावनाओं को समझने का प्रयास करें. 

