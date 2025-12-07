scorecardresearch
 
Kanya Tarot Rashifal 7 December 2025: अस्थमा हो सकता है, नया घर खरीद सकते हैं

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 7 December 2025: कार्य क्षेत्र से कुछ समय का विश्राम लेकर अपने परिवार के साथ एक लंबी यात्रा पर जा सकते हैं.किसी कार्य को लेकर इस समय आप जितना अधिक मेहनत करेंगे.

कन्या (Virgo):-
 Cards:- Ten of cups
कोई बड़ी महत्वाकांक्षा पूरी हो सकती हैं.इस समय अपने कार्यों को बेहतर बनाने के लिए कुछ जरूरी प्रयास कर सकते हैं.कुछ रुके हुए कार्य पूरे होंगे.समस्या ग्रस्त कार्यों में गति आती नजर आएगी.परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियां का निर्वाह कर सकते हैं.कार्य की अधिकता के चलते परिवार को समय देना मुश्किल हो रहा था. अपनी वर्तमान परियोजना को समाप्त कर नई परियोजना की शुरू कर सकते है. कार्य क्षेत्र से कुछ समय का विश्राम लेकर अपने परिवार के साथ एक लंबी यात्रा पर जा सकते हैं.किसी कार्य को लेकर इस समय आप जितना अधिक मेहनत करेंगे.

व्यवसाय  उतनी अधिक उन्नति की तरफ बढ़ता जाएगा.अगर प्रेम के मामले में तो दुविधा हो रही है. तो अपने मन की बात सामने वाले के समान समक्ष रख सकते है.कोई नया सम्बन्ध शुरू हो सकता है.ये संबंध आपके लिए चिरस्थाई होगा.तथा हर तरह की खुशी आपको प्राप्त होगी.अतः चिंता छोड़ें तथा अगले पड़ाव की तैयारी करें.

स्वास्थ्य: धूल और मिट्टी से अस्थमा हो सकता है.इस समय धूल और मिट्टी से बचाव करे.

आर्थिक स्थिति: नए घर को खरीद सकते है.इसके लिए पैसे की व्यवस्था कर सकते है.

रिश्ते: लोगों के साथ रिश्ते सुधारें.जरूरत पड़ने पर हर रिश्ते का साथ दें.

